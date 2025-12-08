Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wittlich (ots)

Am 07.12.2025 gegen 11:07 Uhr befuhr ein 91-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen den Schloßplatz in Wittlich.

Hier fuhr er aufgrund eines Fahrfehlers auf ein dort stehendes Fahrzeug auf, aus welchem just im Moment des Aufpralls die 8-jährige Tochter des Fahrzeughalters aus dem geparkten Fahrzeug aussteigen wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls kam die 8-Jährige beim Aussteigen aus dem Fahrzeug zu Fall, verletzte aber glücklicherweise nur leicht.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell