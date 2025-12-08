PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wittlich (ots)

Am 07.12.2025 gegen 11:07 Uhr befuhr ein 91-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen den Schloßplatz in Wittlich.

Hier fuhr er aufgrund eines Fahrfehlers auf ein dort stehendes Fahrzeug auf, aus welchem just im Moment des Aufpralls die 8-jährige Tochter des Fahrzeughalters aus dem geparkten Fahrzeug aussteigen wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls kam die 8-Jährige beim Aussteigen aus dem Fahrzeug zu Fall, verletzte aber glücklicherweise nur leicht.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 05:52

    POL-PDWIL: Unfall mit Personenschaden

    Bettenfeld (ots) - Am 07.12.2025 gegen 09:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Daun mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 46 von Manderscheid in Richtung Großlittgen. Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der junge Mann wurde hierdurch verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 05:51

    POL-PDWIL: alkoholisierte Frau bedroht hilfsbereite Passanten

    Wittlich (ots) - Am 07.12.2025 gegen 07:08 Uhr befand sich eine 45-jährige alkoholisierte Frau aus dem Wittlicher Stadtgebiet fußläufig in der Hauptstraße in Wittlich. Sie schwankte stark und verlor beim Gehen ihre Handtasche. Ein vorbeikommender Passant sprach die Dame an, nahm die Handtasche an sich und wollte diese der Dame wieder aushändigen, welche die Situation, ihrer Alkoholisierung geschuldet, fehldeutete und ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 05:50

    POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch, Täter von Bewohnerin überrascht

    Wittlich (ots) - Am 06.12.2025 gegen 15:55 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Mehrfamilienhaus in der Händelstraße 54 in Wittlich. Hier klingelten sie mehrfach an einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die sich zu Hause befindliche Wohnungsinhaberin öffnete nicht. Kurze Zeit später hörte sie Geräusche aus dem Hausflur und sodann an ihrer Wohnungstüre und bemerkte, dass offensichtlich zwei männliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren