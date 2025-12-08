Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch, Täter von Bewohnerin überrascht

Wittlich (ots)

Am 06.12.2025 gegen 15:55 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Mehrfamilienhaus in der Händelstraße 54 in Wittlich.

Hier klingelten sie mehrfach an einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die sich zu Hause befindliche Wohnungsinhaberin öffnete nicht.

Kurze Zeit später hörte sie Geräusche aus dem Hausflur und sodann an ihrer Wohnungstüre und bemerkte, dass offensichtlich zwei männliche Personen ihre Wohnungstüre aufbrachen.

Sie machte sich durch lautes Schreien bemerkbar und konnte die Täter so unvermittelt in die Flucht schlagen.

Eine nach polizeilicher Verständigung umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief zunächst negativ, erbrachte aber, durch Zeugenaussagen, den Hinweis, dass offenbar zwei dunkelgekleidete männliche Personen im Bereich der AOK in einen dunklen Audi stiegen und mit hoher Geschwindigkeit flüchteten.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell