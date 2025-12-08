Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht!

Bitburg, Maximiner Wäldchen (ots)

Am Morgen des 03.12.2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Echternacher Straße in Bitburg, auf Höhe vom dortigen Maximiner Wäldchen, bei dem die Fahrzeugführerin eines weißen PKW Toyota mit einem bislang unbekannten Gegenstand kollidierte. Sie setzte ihre Fahrt anschließend fort und meldete den Verkehrsunfall erst nachträglich bei der Polizei, sodass nicht bekannt ist, ob ein anderer Gegenstand vom Pkw der Fahrerin beschädigt wurde. Zeugen vom Unfall und mögliche Geschädigte werden diesbezüglich gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

