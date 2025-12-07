PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Weihnachtsbäumen

Nimsreuland (ots)

Vermutlich in der Zeit vom 29.11.2025 17:00 Uhr bis zum 03.12.2025 08:00 Uhr kam es in einer Parzelle zwischen Nimsreuland und Gesotz zum Diebstahl von ca. 40 Weihnachtsbäumen. Die entwendeten Bäume hatten eine bestimmte Größe, wurden vor Ort vorselektiert und dürften mit landwirtschaftlichem Gerät abtransportiert worden sein. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0
E-Mail: pipruemk@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PIPruem

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

