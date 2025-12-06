PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrunkener Fahrer ohne Führerschein gestoppt

Bernkastel-Kues (ots)

Am 06.12.2025, gg. 00:10 Uhr, fiel einer Streife der PI Bernkastel ein Kleintransporter in unsicherer Fahrweise auf.

Das Fahrzeug konnte in Höhe der Deutschen Bank einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Bei der anschließenden Kontrolle mussten die Beamten feststellen, dass der 33jährige Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 14:34

    POL-PDWIL: Werkzeuge, Kupfer und Kabel gestohlen - Großdiebstahl auf Firmengelände in Nohn

    Nohn (ots) - In der Nacht von Donnerstag den 04.12.2025 auf Freitag den 05.12.2025 drangen bisher unbekannte Täter in ein Firmengelände in Nohn ein, auf welchem sich eine große Lagerhalle befindet. Die Lagerhalle wurde in mehrere Mietparteien untergliedert. Hier wurden insgesamt 5 Hallen angegangen und die Tor und Türelemente massiv beschädigt. In einer der ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:27

    POL-PDWIL: Festnahme aufgrund Haftbefehl

    Prüm (ots) - Auf Veranlassung der Polizeidirektion Wittlich wurde am Donnerstagabend eine Kontrollstelle auf der B 51, Höhe Prüm-Dausfeld, mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei, eingerichtet. Im Zuge der Kontrollmaßnahmen wurde bei einem 34-jährigen Fahrzeugführer bekannt, dass dieser einen offenen Haftbefehl hatte. Da dieser den Haftbefehl nicht durch Zahlung der erforderlichen Geldsumme abwenden ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 06:34

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Wittlich (ots) - Am 04.12.2025 gegen 17:51 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Kalkturmstraße in Wittlich. Im Bereich eines dortigen Fußgängerüberwegs übersah er einen 26-jährigen Fußgänger, welcher diesen überqueren wollte. Es kam zur Kollision zwischen dem PKW und dem Fußgänger. Der 26-Jährige wurde glücklicherweise nur leichtverletzt in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren