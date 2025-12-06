Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Zell (Mosel) (ots)

Auf dem Tankstellengelände der ARAL in Zell wurde am 05.12.2025, im Zeitraum zwischen 05:40 Uhr und 15:00 Uhr, ein PKW beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Die Parkplätze befinden sich im Bereich der Ausfahrt der Auto-Waschanlage. Der PKW wurde auf der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder der Unfallverursacher selbst dürfen sich gerne bei der Polizeiinspektion Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email pizell.wache@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell