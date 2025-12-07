PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht am Bahnhof Traben-Trarbach - Polizei bittet um Hinweise

Traben-Trarbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 06.12.2025, gegen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr kam es an der Zuliefererzufahrt hinter dem Aldi Süd in der Straße "am Bahnhof" zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße "am Bahnhof" und kollidierte mit einem bereits geparkten PKW. Daraufhin verließ er den Unfallort ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten Pkw handeln, der vermutlich im Bereich eines vorderen Kotflügels beschädigt wurde.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Zell in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Zell

Telefon: Telefon: 06542 9867-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

