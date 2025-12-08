POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Osann-Monzel (ots)
Am 06.12.2025 gegen 02:35 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Bernkastel-Kues mit seinem Quad einen Wirtschaftsweg zwischen Osann-Monzel und Maring-Noviand.
Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stürzte in den Weinberg.
Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer nur leichtverletzt.
Am Quad, sowie einigen Rebpfählen entstand Sachschaden.
Das Quad konnte mit eigenen Mitteln geborgen werden.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell