POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Osann-Monzel (ots)

Am 06.12.2025 gegen 02:35 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Bernkastel-Kues mit seinem Quad einen Wirtschaftsweg zwischen Osann-Monzel und Maring-Noviand.

Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stürzte in den Weinberg.

Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer nur leichtverletzt.

Am Quad, sowie einigen Rebpfählen entstand Sachschaden.

Das Quad konnte mit eigenen Mitteln geborgen werden.

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
