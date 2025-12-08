Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Jagdhütte

Arenrath (ots)

Im Zeitraum 21.11.2025 bis 05.12.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Jagdhütte "Im Hassauer Tal" in Arenrath.

Hier gelangten sie durch aufhebeln in das Innere des Hauses, wo sie sämtliche Räumlichkeiten durchwühlten.

Die genaue Schadenshöhe konnte zunächst nicht angegeben werden.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell