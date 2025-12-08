PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall mit Personenschaden

Bettenfeld (ots)

Am 07.12.2025 gegen 09:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Daun mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 46 von Manderscheid in Richtung Großlittgen.

Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand.

Der junge Mann wurde hierdurch verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

