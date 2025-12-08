POL-PDWIL: Unfall mit Personenschaden
Bettenfeld (ots)
Am 07.12.2025 gegen 09:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Daun mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 46 von Manderscheid in Richtung Großlittgen.
Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand.
Der junge Mann wurde hierdurch verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell