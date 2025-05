Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl

Artern und Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitagvormittag wurde einer älteren Dame in einem Einkaufsmarkt in Bad Frankenhausen das Portemonnaie aus der Einkaufstasche entwendet. Gleiches widerfuhr einer älteren Dame in einem Arterner Einkaufsmarkt. Die unbekannten Diebe erbeuteten jeweils Bargeld, Debitkarten und persönliche Dokumente. Am Samstagnachmittag entwendeten zwei osteuropäische aussehende Täterinnen ein Portemonnaie aus einem Rollstuhl in einem Arterner Einkaufsmarkt. Durch die Geschädigte wurde die Tat bemerkt und die beiden Frauen ließen das Portemonaie zurück. Durch einen Zeugen wurden sie auf ihrer Flucht festgehalten und zurück zum Einkaufsmarkt geleitet, wo ihnen erneut die Flucht gelang.

Tipps ihrer Polizei:

* Lassen Sie Ihre Taschen beim Einkaufen niemals aus den Augen! * Tragen Sie Geld, Bankkarten und Papiere möglichst in verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper! * Hängen Sie Handtaschen im Kaufhäusern, Märkten usw. nicht an den Einkaufswagen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab! * Bewahren Sie niemals Notizen mit Ihrer PIN irgendwo im Portemonnaie auf!

