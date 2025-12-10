Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der K 119 - Verursacher flüchtig

Lünebach-Schloßheck (ots)

Am 10.12.2025, gegen 04:40 Uhr, kam es auf der K 119 zwischen Schloßheck und Lünebach zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes, entgegenkommendes Fahrzeug - vermutlich ein Transporter, Marke und Farbe unbekannt - geriet auf die Gegenfahrbahn.

Der entgegenkommende Fahrzeugführer musste nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Lünebach fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm unter 06551/9420 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell