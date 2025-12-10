PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der K 119 - Verursacher flüchtig

Lünebach-Schloßheck (ots)

Am 10.12.2025, gegen 04:40 Uhr, kam es auf der K 119 zwischen Schloßheck und Lünebach zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes, entgegenkommendes Fahrzeug - vermutlich ein Transporter, Marke und Farbe unbekannt - geriet auf die Gegenfahrbahn.

Der entgegenkommende Fahrzeugführer musste nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Lünebach fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm unter 06551/9420 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 15:01

    POL-PDWIL: Polizeieinsatz in der Volkshochschule Prüm

    Prüm (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 11 Uhr, fand in Prüm, in der Volkshochschule, in den Räumlichkeiten des Konvikts ein Kurs statt, an welchem neben einer Dozentin insgesamt zehn Personen teilnahmen. Unvermittelt nahm eine der Teilnehmerinnen ein ca. 18 cm langes Küchenmesser aus der mitgeführten Handtasche in ihre Hand und richtete dieses in bedrohlicher Art und Weise in Richtung der übrigen Teilnehmer*innen. ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 06:11

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 08.12.2025 zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des ALDI-Marktes in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Daimler-Benz mit BKS-Kennzeichen und beschädigte diesen im Bereich der Fahrerseite. Der Unfallverursacher verließ anschließend die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 19:03

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

    Erden (ots) - Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 17:00 Uhr in Erden in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug eine Mauer unweit des Anwesens der Hausnummer 31 und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (Tel. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren