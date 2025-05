LPI-GTH: Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Ein 71 Jahre alter Audi-Fahrer wollte gestern Abend von einem Parkplatz in die Kasseler Straße einfahren. Dabei kollidierte er offenbar in Folge eines Fahr- und Bedienfehlers mit dem Audi einer 47-Jährigen, die aus Richtung Thälmannstraße kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: ...

