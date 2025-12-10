PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am 10.12.2025, gg. 11:16 Uhr, wurde der Polizei Bernkastel ein schwerer Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen auf der B53 zwischen Zeltingen und Graach gemeldet.

Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein Transporter in Fahrtrichtung Zeltingen fuhr und aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur kam.

Ein Pkw aus dem Gegenverkehr erkannte die Situation und versuchte seinerseits über die Gegenfahrspur auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

In Folge des Ausweichmanövers kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Pkw anschließend ins Schleudern geriet, sich überschlug und in seiner Fahrtrichtung im linken Straßengraben zum Stehen kam.

Der Fahrer des Pkw zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde vorsorglich ins Krankenhaus Wittlich verbracht. Der Fahrer des Transporters wurde ebenfalls auf Grund der Wucht des Zusammenstoßes vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme war die B53 zeitweise komplett gesperrt.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Zeltingen und Kues, 2 Rettungswagen, der Rettungshubschrauber und 2 Streifen der Polizei Bernkastel-Kues.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-95270
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

