Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht mit 2 verletzten Personen

Mühlhausen (ots)

Am 20.12.2025 kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen. Ein dunkler Pkw fuhr aus Richtung Bastmarkt in Richtung Blobach. Beim dortigen Kreisverkehr querten 2 Fußgänger die Fahrbahn. Diese wurden dabei von dem Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. un der Folge flüchtete das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Petristeinweg. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um den Fahrer eines schwarzen VW Caddy mit weißer Aufschrift handeln. Eine sofort eingeleitete Fahndung, führte jedoch nicht zur Feststellung des geflüchteten Fahrzeugs. Die Polizei bittet deshalb um sachdienliche Hinweise. Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen? Hinweise bitte an die 036014510, unter Angabe des Aktenzeichens VUS/0330653/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell