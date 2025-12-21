PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht mit 2 verletzten Personen

Mühlhausen (ots)

Am 20.12.2025 kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen. Ein dunkler Pkw fuhr aus Richtung Bastmarkt in Richtung Blobach. Beim dortigen Kreisverkehr querten 2 Fußgänger die Fahrbahn. Diese wurden dabei von dem Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. un der Folge flüchtete das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Petristeinweg. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um den Fahrer eines schwarzen VW Caddy mit weißer Aufschrift handeln. Eine sofort eingeleitete Fahndung, führte jedoch nicht zur Feststellung des geflüchteten Fahrzeugs. Die Polizei bittet deshalb um sachdienliche Hinweise. Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen? Hinweise bitte an die 036014510, unter Angabe des Aktenzeichens VUS/0330653/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 09:46

    LPI-NDH: Wer macht sich da Sorgen um die Polizei in Bleicherode?

    Nordhausen (ots) - Es war am frühen Samstagabend in Bleicherode. Da wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er sich an einer Außentür der Bleicheröder Stadtverwaltung in der Hauptstraße zu schaffen machte. Handwerklich zwar eher grobschlächtig und ungeschickt aber auf jeden Fall auffällig, hatte er an der Tür etwas zu schrauben. So tendierten die Zeugenwahrnehmungen zwischen einem angenommenen Einbruchsversuch und ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:12

    LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall in Nordhausen

    Nordhausen (ots) - Am Samstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Halleschen Straße in Nordhausen. Auf der Ampelkreuzung mit der Bielener Straße kollidierten zwei Pkw. Zum Unfall kam es bei ausgeschalteter Ampelanlage. Offensichtlich missachtete ein aus der Ausfahrt des dortigen Baumarktes fahrender Audi beim Überfahren der Kreuzung die Vorfahrt eines, von rechts aus Richtung Bielen kommenden, Opel ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:02

    LPI-NDH: Einbruch in Wohnhaus

    Bad Frankenhausen (ots) - In der Zeit vom 09.12.2025 bis zum 19.12.2025 drangen unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Heimstättenstraße ein. Die Täter versuchten zunächst, sich gewaltsam Zutritt über die Hauseingangstür zu verschaffen. Da dies aber misslang, verschaffte man sich in der weiteren Folge auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang über eine Nebentür. Aus dem Haus entwendeten die unbekannten Täter anschließend mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren