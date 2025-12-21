PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Halleschen Straße in Nordhausen. Auf der Ampelkreuzung mit der Bielener Straße kollidierten zwei Pkw. Zum Unfall kam es bei ausgeschalteter Ampelanlage. Offensichtlich missachtete ein aus der Ausfahrt des dortigen Baumarktes fahrender Audi beim Überfahren der Kreuzung die Vorfahrt eines, von rechts aus Richtung Bielen kommenden, Opel Combo. Die Beifahrerin im Opel wurde durch den Aufprall verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Gegenwärtig wird der entstandenen Sachschaden auf mehr als 25.000 Euro geschätzt. Beim Einsatz kam neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 08:02

    LPI-NDH: Einbruch in Wohnhaus

    Bad Frankenhausen (ots) - In der Zeit vom 09.12.2025 bis zum 19.12.2025 drangen unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Heimstättenstraße ein. Die Täter versuchten zunächst, sich gewaltsam Zutritt über die Hauseingangstür zu verschaffen. Da dies aber misslang, verschaffte man sich in der weiteren Folge auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang über eine Nebentür. Aus dem Haus entwendeten die unbekannten Täter anschließend mehrere ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:53

    LPI-NDH: Einbruch in Gaststätte

    Stausee Kelbra (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte beim Campingplatz am Stausee Kelbra ein. Durch die Täter wurde zunächst versucht, die Tür zur Gaststätte mittels unbekannten Hebelwerkzeuges zu öffnen. Nachdem dies scheiterte, verschaffte man sich durch das daneben befindliche zweiflügelige Fenster Zutritt zum Tatobjekt, indem man die Glasscheibe mittels unbekannten Tatmittels einschlug. Im Gebäude öffneten die ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 07:38

    LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

    Nordhausen (ots) - In der Nacht zum Samstag sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Nordhäuser Birkenweg. Das Gerät wurde dabei vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Der Wert der Beute kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Die Situation vor Ort lässt den Schluss zu, dass die Täter gestört wurden. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zur Tat machen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren