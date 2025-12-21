Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Halleschen Straße in Nordhausen. Auf der Ampelkreuzung mit der Bielener Straße kollidierten zwei Pkw. Zum Unfall kam es bei ausgeschalteter Ampelanlage. Offensichtlich missachtete ein aus der Ausfahrt des dortigen Baumarktes fahrender Audi beim Überfahren der Kreuzung die Vorfahrt eines, von rechts aus Richtung Bielen kommenden, Opel Combo. Die Beifahrerin im Opel wurde durch den Aufprall verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Gegenwärtig wird der entstandenen Sachschaden auf mehr als 25.000 Euro geschätzt. Beim Einsatz kam neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr zum Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell