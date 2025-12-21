Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Samstag sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Nordhäuser Birkenweg. Das Gerät wurde dabei vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Der Wert der Beute kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Die Situation vor Ort lässt den Schluss zu, dass die Täter gestört wurden. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zur Tat machen können, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden. Zumindest den Knall müsste jemand gehört haben.

