Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Im Vorbeifahren abgeparkten PKW beschädigt und geflüchtet
Bad Frankenhausen (ots)
Freitagvormittag parkte die Geschädigte ihren Pkw Opel Astra in der Klosterstraße Höhe Hausnummer 25 am rechten Fahrbahnrand ab. In der Zeit von 10:10 Uhr - 10:25 Uhr befuhr der Unfallverursacher die Klosterstraße in Richtung Anger. Beim Vorbeifahren am Pkw Opel kollidierte er mit dem linken Außenspiegel der Geschädigten und verließ in der weiteren Folge pflichtwidrig die Unfallstelle. Am abgeparkten Pkw entstand Sachschaden von ca. 500,- EUR.
