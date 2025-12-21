LPI-NDH: Im Vorbeifahren abgeparkten PKW beschädigt und geflüchtet

Nordhausen (ots) - Gegen 12.30 Uhr kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall in der Oskar-Cohn-Straße. Ein Fahrradfahrer befuhr die benannte Straße in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. Der Fahrzeugführer eines Pkw hatte sein Auto abgestellt und beabsichtigte auszusteigen. Beim öffnen der Tür übersah dieser vermutlich den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte durch die Kollision mit ...

mehr