Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer unsanft zu Boden gebracht

Nordhausen (ots)

Gegen 12.30 Uhr kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall in der Oskar-Cohn-Straße. Ein Fahrradfahrer befuhr die benannte Straße in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. Der Fahrzeugführer eines Pkw hatte sein Auto abgestellt und beabsichtigte auszusteigen. Beim öffnen der Tür übersah dieser vermutlich den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte durch die Kollision mit der Fahrzeugtür und verletzte sich hierbei. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

