Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschmieren Kita

Leinefelde (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Freitag, gegen 9 Uhr, zu einer Kindertagesstätte in die Konrad-Martin-Straße gerufen. Vor Ort zeigte sich, dass ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter einen Schriftzug auf einer Fensterscheibe anbrachten. Die Schmiererei ließ sich glücklicherweise leicht entfernen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0329450

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell