PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschmieren Kita

Leinefelde (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Freitag, gegen 9 Uhr, zu einer Kindertagesstätte in die Konrad-Martin-Straße gerufen. Vor Ort zeigte sich, dass ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter einen Schriftzug auf einer Fensterscheibe anbrachten. Die Schmiererei ließ sich glücklicherweise leicht entfernen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0329450

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 15:08

    LPI-NDH: Festnahme nach schwerem Raub in Discounter

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstag, den 18. Dezember, kam es gegen 21 Uhr in der Wagenstedter Straße zu einem schweren Raub in einem Discounter. Unvermittelt schlug der Täter auf den Marktmitarbeiter mittels eines gefährlichen Gegenstands ein, verletzte ihn und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der TT mit in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Identität des Mannes ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 15:07

    LPI-NDH: Fahrzeugbrand unter Carport

    Bielen (ots) - In der Sandstraße kam es am Freitag gegen 08.20 Uhr zu dem Brand eines Fahrzeugs, welches unter einen Carport stand. Gegen 08.45 Uhr hatten die herbeigeeilten Kameraden der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Jedoch war das Fahrzeug sowie der Carport und eine angrenzende Garage durch die Brandzehrung erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Beamte des Inspektionsdienstes trafen als erstes an dem Brandort ein ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 11:31

    LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich hat Folgen

    Bleicherode (ots) - In der Nordhäuser Straße kam es am Donnerstag, gegen 15.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam ein Mopedfahrer vermutlich auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und im Straßengraben zum Liegen. Der 17-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen waren zur Unfallaufnahme vor Ort und sperrten die Straße ab. Im nachfolgenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren