Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Festnahme nach schwerem Raub in Discounter

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag, den 18. Dezember, kam es gegen 21 Uhr in der Wagenstedter Straße zu einem schweren Raub in einem Discounter. Unvermittelt schlug der Täter auf den Marktmitarbeiter mittels eines gefährlichen Gegenstands ein, verletzte ihn und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der TT mit in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Identität des Mannes geklärt werden. Hierbei handelte es sich um einen 21-Jährigen, nachdem die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich und die Kriminalpolizei Mühlhausen seit dem Bekanntwerden der Tat mit Hochdruck fahndete. Mit der Unterstützung durch Kräfte der Bereitschaftspolizei Thüringen erfolgte die Festnahme am Freitagnachmittag. Zur Stunde laufen die polizeilichen Maßnahmen und Ermittlungen.

