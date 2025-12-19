PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugbrand unter Carport

Bielen (ots)

In der Sandstraße kam es am Freitag gegen 08.20 Uhr zu dem Brand eines Fahrzeugs, welches unter einen Carport stand. Gegen 08.45 Uhr hatten die herbeigeeilten Kameraden der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Jedoch war das Fahrzeug sowie der Carport und eine angrenzende Garage durch die Brandzehrung erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Beamte des Inspektionsdienstes trafen als erstes an dem Brandort ein und konnten mit den zur Verfügung stehenden Brandbekämpfungsmitteln jedoch nicht mehr ausreichend Wirkkraft entfalten. Ersten Schätzungen zufolge wird von einem Sachschaden von etwa 70000 Euro ausgegangen. Beamte des Kriminaldauerdienstes kamen an dem Brandort zum Einsatz. Ersten Ermittlungen zufolge kann eine vorsätzliche Brandstiftung vermutlich ausgeschlossen werden. Personen wurden durch den Brand und im Rahmen der Einsatzbewältigung nicht geschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

