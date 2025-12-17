Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kölln-Reisiek - Täter werden nach Wohnungseinbruch beobachtet - Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise

Kölln-Reisiek (ots)

Am Montag (15.12.2025) ist es in der Moortwiete zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem unbekannte Täter Bargeld entwendeten. Eine Zeugin beobachtete die mutmaßlichen Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Pinneberg verschaffte sich gegen 17:10 Uhr eine unbekannte Täterschaft über die Terrassentür gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und entwendeten einen hohen dreistelligen Eurobetrag.

Eine Zeugin beobachtete einige Minuten später zwei verdächtige Personen, die zügig das tatbetroffene Grundstück in Richtung Reisieker Weg verließen und weiter in Richtung Süden liefen. Die mutmaßlichen Täter waren dunkel gekleidet, trugen dunkle Mützen und hatten ihr Gesichter mit schwarzen Masken bedeckt. Einer der Beiden wurde eher mit einer kräftigen Statur beschrieben.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Flüchtigen von den Einsatzkräften nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls ein.

Die Ermittler fragen nun nach weiteren Hinweisen zu den flüchtigen Personen, insbesondere auch, ob es Beobachtungen zu möglichen Fluchtfahrzeugen gibt?

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

