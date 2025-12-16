PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Geschendorf - Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 20 - Polizei sucht Zeugen

Geschendorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (14.12.2025) ist es mit einem Pkw VW-Multivan gegen 01.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 20 bei Geschendorf gekommen, bei dem eine Person ums Leben kam. Die Hintergründe für diesen Verkehrsunfall werden derzeit geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Verkehrsunfall geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04551-884-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

