Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Geschendorf - Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 20 - Polizei sucht Zeugen

Geschendorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (14.12.2025) ist es mit einem Pkw VW-Multivan gegen 01.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 20 bei Geschendorf gekommen, bei dem eine Person ums Leben kam. Die Hintergründe für diesen Verkehrsunfall werden derzeit geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Verkehrsunfall geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04551-884-0.

