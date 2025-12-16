Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Falsche Handwerker erbeuten Münzen und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am 12.12.2025 (Freitag) ist es um 16.00 Uhr zu einem Diebstahl in einem Mehrfamilienhaus in der Mittelstraße gekommen. Zwei Täter haben hierbei Münzen und Schmuck erbeutet. Der Schaden liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand im mittleren fünfstelligen Bereich. Zur genannten Zeit klingelte ein Mann an der Wohnungstür. Nachdem ihm geöffnet worden war, teilte der Mann mit, dass es in der darüberliegenden Wohnung zu einem Wasserschaden gekommen sei. Er müsse sich nun umsehen, ob der Schaden sich bereits ausgebreitet habe. Der Mann betrat die Wohnung und ließ die Wohnungstür geöffnet. Während der Absuche nach Wasserschäden erschien ein zweiter Mann, der ungefragt eintrat. Gemeinsam eigneten sich Münzen und Schmuck der Eigentümerin an und verließen dann schnell die Wohnung in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Kriminalpolizei Nordestedt suchen jetzt zwei Männer, die beide zwischen 30 und 35 Jahre alt und 170-175 cm groß sein sollen. Es konnte weiterhin angegeben werden, dass beide Täter schwarze Oberbekleidung trugen und gut Deutsch sprachen. Zudem hatten beide dunkle Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040-52806-0 an.

Tipps ihrer Polizei:

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können.

Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen:

das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

- das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt

das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Opfer der Täterinnen und Täter sind fast ausschließlich ältere, teils hochbetagte Menschen. Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Von der Bitte nach einem Glas Wasser oder Papier und Stift, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen, bis zu angeblichen Handwerkern sind der Kreativität der Diebe keine Grenzen gesetzt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen.

Im Zweifel holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung oder melden Sie sich bei der Polizei.

Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit schaffen.

Diese und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Polizeiberatung unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren zu verschiedenen Themen sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/_artikel/sicherheitstipps_artikel.html

zu entnehmen.

