POL-SE: Quickborn - Unbekannte entsorgen Altreifen am Fahrbahnrand - Polizei sucht Zeugen

Quickborn (ots)

In der Zeit vom 03.12.2025 (Mittwoch, 16.00 Uhr) bis zum 06.12.2025 (Samstag, 16.00 Uhr) haben Unbekannte Altreifen auf dem Grünstreifen der Ulzburger Landstraße entsorgt.

Der oder die Täter haben 11 Altreifen auf dem Grünstreifen der Ulzburger Landstraße, ungefähr 350 Meter südlich von der Einmündung Mohlstedter Weg, abgelegt.

Die Ermittler vom Fachdienst Umwelt des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevieres Elmshorn bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, um Hinweise unter der Rufnummer 04121-4092-0.

