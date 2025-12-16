Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Armstedt

Boostedt

Bad Bramstedt - Kriminalpolizei sucht Hinweise nach Wohnungseinbrüchen am Samstagabend

Armstedt / Boostedt / Bad Bramstedt (ots)

Am Samstagabend (13.12.2025) ist es in den drei Ortschaften Armstedt, Boostedt und Bad Bramstedt zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen.

In Armstedt gelangten Unbekannte in einem Zeitraum von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster in ein Haus in der Schulstraße und durchsuchten dort mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Mit einer dreistelligen Bargeldsumme entfernte man sich wieder vom Tatort.

Ebenfalls unbekannte Täter versuchten um 20:15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Dannbarg in Boostedt einzudringen. Die anwesende Hausbewohnerin konnte auf sich aufmerksam machen, so dass die Personen die Flucht ergriffen.

Zwei Stunden zuvor um 18:10 Uhr trafen unbekannte Täter ebenfalls beim Versuch, gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Dahlkamp in Bad Bramstedt einzudringen, auf die anwesenden Anwohner und flüchteten ohne Wertgegenstände vom Tatort.

Täterhinweise liegen den Ermittlern bisher nicht vor, weshalb sich mit diesem Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt und um Mithilfe gebeten wird.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt zu allen drei geschehenen Einbruchstaten im Kreis Segeberg die Ermittlungen und fragt nach Zeugen, die verdächtige Personen in jeweiliger Tatortnähe gesichtet haben. Sachdienliche Mitteilungen zur Tat werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell