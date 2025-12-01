Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall auf der Rader Straße

Wuppertal (ots)

Am 28.11.2025, gegen 22:50 Uhr, kam es auf der Rader Straße (B229) zu einem Alleinunfall mit einem Pkw. Ein 19-Jähriger fuhr in einem Audi A4 auf der Rader Straße in Richtung Lennep. Im Bereich der Bushaltestelle Wassermühle verlor er nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Dort beschädigte der Audi ein Verkehrszeichen und riss ein Verkehrsschild aus der Verankerung. Der Fahrer sowie zwei Mitfahrerinnen (beide 17) blieben unverletzt. Ein 18-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Aufgrund des Verdachts des Fahrens mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, wurden der Führerschein des 19-Jährigen sowie das Fahrzeug sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei circa 10.000 Euro.

