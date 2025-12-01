PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall auf der Rader Straße

Wuppertal (ots)

Am 28.11.2025, gegen 22:50 Uhr, kam es auf der Rader Straße (B229) zu 
einem Alleinunfall mit einem Pkw.

Ein 19-Jähriger fuhr in einem Audi A4 auf der Rader Straße in 
Richtung Lennep. Im Bereich der Bushaltestelle Wassermühle verlor er 
nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug und 
kam nach rechts von der Straße ab. Dort beschädigte der Audi ein 
Verkehrszeichen und riss ein Verkehrsschild aus der Verankerung. 

Der Fahrer sowie zwei Mitfahrerinnen (beide 17) blieben unverletzt. 
Ein 18-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt.

Aufgrund des Verdachts des Fahrens mit deutlich überhöhter 
Geschwindigkeit, wurden der Führerschein des 19-Jährigen sowie das 
Fahrzeug sichergestellt. 

Der Sachschaden liegt bei circa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

