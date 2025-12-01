PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Großeinsatz der Polizei in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern (30.11.2025) in den frühen Morgenstunden (01:50 Uhr) kam es 
am Piepersberg in Solingen zu einem umfangreichen Polizeieinsatz.

Nach Recherchen wurde polizeilich bekannt, dass eine Gruppierung der 
Tuner- und Poserszene beabsichtigte, sich in Kerpen zu treffen. 
Insgesamt circa 150 Fahrzeuge konnten dort festgestellt werden. 
Einzelne Teilnehmer vollführten Driftmanöver und zündeten 
Pyrotechnik. In der Folge entfernte sich die Gruppierung und sammelte
sich diesmal am Piepersberg in Solingen. Dort erschienen circa 200 
Personen, die dort ebenfalls vereinzelt mit ihren Fahrzeugen 
drifteten und Pyrotechnik einsetzten. Die Gruppe setzte sich 
mehrheitlich aus Personen aus den Niederlanden, dem Ruhrgebiet und 
dem Niederrhein zusammen.

Die ersten zwei eingesetzten Streifenwagenbesatzungen sahen sich am 
Einsatzort einer großen und zum Teil maskierten Gruppierung 
gegenüber, die sie aus der Dunkelheit mit Taschenlampen anleuchteten 
und weitere Pyrotechnik in ihre Richtung abbrannten. In der Folge 
kreisten die teilweise vermummten Personen die Beamten ein und 
näherten sich ihnen bedrohlich. Gegen eine Person, die sich mit einem
Schlagwerkzeug näherte und damit auf einen Funkwagen einschlug, 
setzten die Beamten Pfefferspray ein.

Mit Unterstützungskräften aus Düsseldorf, Mettmann, Köln, Essen, 
Viersen, Rhein-Erft-Kreis, Mönchengladbach, Heinsberg und Krefeld 
konnte die Situation letztlich unter Kontrolle gebracht werden. 
Insgesamt kamen mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten zum 
Einsatz.

Über 65 Personen und 24 Fahrzeuge wurden kontrolliert.

Der Einsatz endete gegen 04:25 Uhr.

Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Landfriedensbruch, 
gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand.

