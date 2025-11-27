Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall mit Flucht in Ronsdorf - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 26.11.2025, gegen 12:25 Uhr, kam es auf der Lüttringhauser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Ein 23-jähriger Busfahrer fuhr mit einem Linienbus der Linie 620 die Lüttringhauser Straße in Richtung Klausener Straße, als nach bisherigen Erkenntnissen ein Pkw unvermittelt aus der Straße An den Friedhöfen herausfuhr. Der Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und verhinderte damit einen Zusammenstoß. Zwei Fahrgäste (w 56 und w 78) stürzten im Bus. Die 56-Jährige wurde dabei schwer, die 78-Jährige leicht verletzt. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der bislang unbekannte Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Kratzkopfstraße. Laut Zeugen soll es sich bei dem Pkw um ein gelbes Kombi-Taxi handeln. Der Fahrer wird als männlich und circa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Zur Unfallzeit trug er kurzes schwarzes Haar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

