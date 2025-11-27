PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall mit Flucht in Ronsdorf - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 26.11.2025, gegen 12:25 Uhr, kam es auf der Lüttringhauser Straße 
zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW.

Ein 23-jähriger Busfahrer fuhr mit einem Linienbus der Linie 620 die 
Lüttringhauser Straße in Richtung Klausener Straße, als nach 
bisherigen Erkenntnissen ein Pkw unvermittelt aus der Straße An den 
Friedhöfen herausfuhr. Der Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung 
ein und verhinderte damit einen Zusammenstoß.

Zwei Fahrgäste (w 56 und w 78) stürzten im Bus. Die 56-Jährige wurde 
dabei schwer, die 78-Jährige leicht verletzt. Die Schwerverletzte 
wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der bislang unbekannte Fahrer des Pkw entfernte sich von der 
Unfallstelle in Richtung Kratzkopfstraße. Laut Zeugen soll es sich 
bei dem Pkw um ein gelbes Kombi-Taxi handeln. Der Fahrer wird als 
männlich und circa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Zur Unfallzeit 
trug er kurzes schwarzes Haar.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei 
zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

