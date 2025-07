Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 09.07.25 20:09 Uhr

Bodenheim (ots)

Im Rahmen einer Hochzeitsfeier im Bodenheimer Gewerbegebiet an der L413 kam es zu innerfamiliären Streitigkeiten die in tumultartigen Szenen mit einer Vielzahl von Beteiligten endete. Nach dem frühen Stand der noch laufenden Ermittlungen bedrohte ein 59-jähriger Gast andere Gäste verbal und hielt dabei eine Axt in seinen Händen, ohne diese jedoch einzusetzen. Ein 34-jähriger Gast schlug in dieser Situation mit einer Holzlatte nach dem 59-Jährigen und verletzte ihn damit leicht. Noch vor dem Eintreffen der Polizei wurde gemeldet, dass sich mehrere Fahrzeuge von der Örtlichkeit entfernten und auf die Bundesstraße 9 fuhren. Durch die Einsatzkräfte wurde daraufhin die B9 gesperrt und diverse Fahrzeuge inklusive ihrer Insassen kontrolliert. Die Sperrung dauerte ca. 1,5 Stunden. In den Fahrzeugen befanden sich u.a. auch die beiden Täter. Ebenso konnten die Axt und die Holzlatte aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die beiden Beschuldigten werden nun Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung geführt. Auch gegen eine weitere Person wird ermittelt, deren Tatbeteiligung noch unklar ist. Außer dem 59-jährigen Beschuldigten wurde keine Personen verletzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06133/933-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell