Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: B9 wegen Polizeieinsatz kurzfristig gesperrt

Bodenheim/Mainz (ots)

Nach einer Auseinanandersetzung zwischen ca. 20-25 Personen in Bodenheim, in der unter anderem Holzlatten als Schlagwerkzeuge zum Einsatz kamen, flüchtete ein Teil der Beteiligten mit einem Fahrzeug in Richtung B9. Fahndungskräfte konnten das flüchtende Fahrzeug kurz hinter der Tankstelle in Fahrtrichtung Mainz anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Zur Absicherung der Kontrollstelle musste die B9 kurzzeitig in Richtung Mainz gesperrt werden. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Ermittlungen werden durch die zuständige Polizeiinspektion Oppenheim geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell