Polizei Wuppertal

POL-W: W Lkw flüchtet nach Unfall - Zeugenaufruf

Wuppertal (ots)

Am 21.11.2025, gegen 18:40 Uhr, kam es an der Autobahnausfahrt 
Wuppertal-Barmen (A46) zu einer Unfallflucht.

Eine Zeugin beobachtete einen Lkw, der zunächst auf der 
Rechtsabbiegerspur zur Schönebecker Straße stand. Als er sich 
mutmaßlich dazu entschied, auf die Geradeausspur in Richtung Carnaper
Straße zu wechseln, schrammte er mit dem Heck des Aufliegers an dem 
Fahrzeugheck eines weißen Pkws entlang, der vor ihm auf der 
Abbiegespur verkehrsbedingt wartete. Beide Fahrzeuge entfernten sich 
im Nachgang von der Unfallstelle.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

