Polizei Wuppertal

POL-W: W Lkw flüchtet nach Unfall - Zeugenaufruf

Wuppertal (ots)

Am 21.11.2025, gegen 18:40 Uhr, kam es an der Autobahnausfahrt Wuppertal-Barmen (A46) zu einer Unfallflucht. Eine Zeugin beobachtete einen Lkw, der zunächst auf der Rechtsabbiegerspur zur Schönebecker Straße stand. Als er sich mutmaßlich dazu entschied, auf die Geradeausspur in Richtung Carnaper Straße zu wechseln, schrammte er mit dem Heck des Aufliegers an dem Fahrzeugheck eines weißen Pkws entlang, der vor ihm auf der Abbiegespur verkehrsbedingt wartete. Beide Fahrzeuge entfernten sich im Nachgang von der Unfallstelle. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell