Polizei Wuppertal

POL-W: RS Mann in Remscheid schwer verletzt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal ermitteln im Zusammenhang 
mit einem versuchten Tötungsdelikt in Remscheid.

Am vergangenen Samstag (22.11.2025, 08:15 Uhr) kam es zu einer 
zunächst verbalen Streitigkeit zwischen zwei Mitarbeitern (28 und 42)
eines Lebensmittelbetriebes. Bei der darauffolgenden körperlichen 
Auseinandersetzung stach nach bisherigen Erkenntnissen der 42-Jährige
mit einem Messer auf seinen 28-jährigen Kontrahenten ein.
Der 28-Jährige erlitt dabei eine lebensgefährliche Verletzung. Der 
Rettungsdienst brachte ihn zur intensivmedizinischen Behandlung  in 
ein Krankenhaus

Der 42-Jährige, der sich widerstandslos festnehmen ließ, wurde auf 
Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der 
antragsgemäß die Unterbringung in der Untersuchungshaft verfügte.

Staatsanwaltschaft und Polizei haben eine Mordkommission 
eingerichtet, um die Hintergründe zu klären.

Weitergehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt
Heribert Kaune-Gebhardt
0202/5748-136

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

