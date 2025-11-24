Polizei Wuppertal

POL-W: RS Mann in Remscheid schwer verletzt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal ermitteln im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt in Remscheid. Am vergangenen Samstag (22.11.2025, 08:15 Uhr) kam es zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen zwei Mitarbeitern (28 und 42) eines Lebensmittelbetriebes. Bei der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung stach nach bisherigen Erkenntnissen der 42-Jährige mit einem Messer auf seinen 28-jährigen Kontrahenten ein. Der 28-Jährige erlitt dabei eine lebensgefährliche Verletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus Der 42-Jährige, der sich widerstandslos festnehmen ließ, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß die Unterbringung in der Untersuchungshaft verfügte. Staatsanwaltschaft und Polizei haben eine Mordkommission eingerichtet, um die Hintergründe zu klären. Weitergehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell