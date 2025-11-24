PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Trickdiebstahl - Polizisten nehmen Verdächtige fest

Wuppertal (ots)

Nach einem versuchten Trickdiebstahl konnte
am 20.11.2025, 21:40 Uhr eine Tatverdächtige festgenommen werden.

Bislang Unbekannte kontaktierten eine 80-Jährige in Elberfeld 
telefonisch und gaben an, dass ihr Sohn an einer schwerwiegenden 
Krankheit leide. Für die Bezahlung der Behandlung sei die Herausgabe 
von Wertgegenständen erforderlich. Die Seniorin deponierte in der 
Folge Schmuck vor ihrer Haustür. Über diesen Umstand informierte sie 
einen weiteren Sohn, der umgehend die Wohnanschrift seiner Mutter 
aufsuchte. Vor dem Haus stellte er eine Frau fest, die sich 
verdächtig verhielt. 

Zwischenzeitlich informierte Polizeibeamte konnten die 22-Jährige in 
der Nähe festnehmen.

Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 14:37

    POL-W: Zeugenaufruf - Kind von Auto angefahren

    Wuppertal (ots) - Am 22.11.2025, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Staubenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 12-jähriger Junge schob sein Fahrrad im Kreuzungsbereich Staubenthaler Straße / Am Knöchel / Kurfürstenstraße über den Zebrastreifen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem weißen Kleinwagen einer bislang Unbekannten. Die Frau stieg aus, erkundigte sich kurz nach dem Befinden und entfernte sich danach ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:12

    POL-W: W E-Scooter-Fahrerin von Auto erfasst - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 22.11.2025, gegen 20:10 Uhr, kam es auf der Friedhofstraße in Barmen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann bog mit seinem Range Rover Evoque von der Märkischen Straße nach links in die Friedhofstraße ab. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen zunächst eine 32-jährige Frau, die auf einem E-Scooter die Friedhofstraße überqueren wollte. Er leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 10:19

    POL-W: SG Polizeieinsatz in Solingen

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (23.11.2025, 23:10 Uhr) kam es an der Merscheider Straße zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Ein 33-Jähriger wurde nach einem Hinweis mit schweren, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in den Räumlichkeiten einer Praxis von Polizeikräften aufgefunden. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er sich in einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren