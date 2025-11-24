Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Trickdiebstahl - Polizisten nehmen Verdächtige fest

Wuppertal (ots)

Nach einem versuchten Trickdiebstahl konnte am 20.11.2025, 21:40 Uhr eine Tatverdächtige festgenommen werden. Bislang Unbekannte kontaktierten eine 80-Jährige in Elberfeld telefonisch und gaben an, dass ihr Sohn an einer schwerwiegenden Krankheit leide. Für die Bezahlung der Behandlung sei die Herausgabe von Wertgegenständen erforderlich. Die Seniorin deponierte in der Folge Schmuck vor ihrer Haustür. Über diesen Umstand informierte sie einen weiteren Sohn, der umgehend die Wohnanschrift seiner Mutter aufsuchte. Vor dem Haus stellte er eine Frau fest, die sich verdächtig verhielt. Zwischenzeitlich informierte Polizeibeamte konnten die 22-Jährige in der Nähe festnehmen. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige vorgelegt.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell