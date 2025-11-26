Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Oberbarmen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 26.11.2025, gegen 01:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Rauentaler Bergstraße und Langerfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann war in einem Renault Arkana auf der Rauenthaler Bergstraße in Richtung Nordwesten unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und im Kreuzungsbereich gegen eine Hauswand prallte. Der Fahrer sowie seine zwei Mitfahrer (23, 28) wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Renault wurde ebenso sichergestellt, wie der Führerschein des Fahrers. Der Sachschaden liegt bei circa 40.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

