PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Oberbarmen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 26.11.2025, gegen 01:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Rauentaler 
Bergstraße und Langerfelder Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 25-jähriger Mann war in einem Renault Arkana auf der Rauenthaler 
Bergstraße in Richtung Nordwesten unterwegs, als er aus bislang 
ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und im 
Kreuzungsbereich gegen eine Hauswand prallte. 

Der Fahrer sowie seine zwei Mitfahrer (23, 28) wurden bei dem Unfall 
schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden durch 
Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus 
gebracht.

Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde dem 
25-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Der Renault wurde ebenso sichergestellt, wie der Führerschein des 
Fahrers.

Der Sachschaden liegt bei circa 40.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0202 / 284 0 bei 
der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren