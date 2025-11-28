PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Trickbetrüger in Elberfeld und Remscheid - Polizei warnt

Wuppertal (ots)

Gestern kam es in Wuppertal zu mehrere versuchten und vollendeten 
Trickbetrügereien.

Ein bislang Unbekannter gab sich mehreren älteren Menschen 
telefonisch gegenüber als Mitarbeiter einer Bank aus. Unter 
unterschiedlichen Lügen forderte er seine Opfer auf, Wertgegenstände 
sichern zu müssen. Die Person, erschien in mehreren Fällen an der 
Haustür und nahm Kreditkarten entgegen um sie vermeintlich vor 
Straftätern zu sichern.

Die vollendeten und versuchten Betrügereien fanden im Norden 
Elberfelds, am Arrenberg und in Remscheid statt.

Die polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung eines 
Täters.

Der Verdächtige ist circa 160 cm bis 170 cm groß und hat schwarze 
Haare.

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern.

Präventionskampagne - "Gut aufgelegt! Trickbetrug kann jeden 
treffen." 

(Zu erreichen unter folgendem Link: https://h7.cl/1fisS) 


-	"Seien Sie skeptisch - Nachfragen schützt vor Betrug!"

-	"Seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie um Geldüberweisungen 
gebeten werden." 

-	"Überprüfen Sie den Kontakt, und fragen Sie bei der Ihnen bekannten
Person unter der alten Nummer nach, ob die Nachricht wirklich von ihr
kommt."

-	"Achten Sie auf Sicherheitseinstellungen des verwendeten 
Nachrichtendienstes und prüfen Sie regelmäßig die 
Privatsphäre-Einstellungen."

-	"Schützen Sie Ihr Profilbild, damit es nur Ihre Kontakte sehen 
können."

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

