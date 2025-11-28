Polizei Wuppertal

POL-W: W Trickbetrüger in Elberfeld und Remscheid - Polizei warnt

Wuppertal (ots)

Gestern kam es in Wuppertal zu mehrere versuchten und vollendeten Trickbetrügereien. Ein bislang Unbekannter gab sich mehreren älteren Menschen telefonisch gegenüber als Mitarbeiter einer Bank aus. Unter unterschiedlichen Lügen forderte er seine Opfer auf, Wertgegenstände sichern zu müssen. Die Person, erschien in mehreren Fällen an der Haustür und nahm Kreditkarten entgegen um sie vermeintlich vor Straftätern zu sichern. Die vollendeten und versuchten Betrügereien fanden im Norden Elberfelds, am Arrenberg und in Remscheid statt. Die polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung eines Täters. Der Verdächtige ist circa 160 cm bis 170 cm groß und hat schwarze Haare. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern. Präventionskampagne - "Gut aufgelegt! Trickbetrug kann jeden treffen." (Zu erreichen unter folgendem Link: https://h7.cl/1fisS) - "Seien Sie skeptisch - Nachfragen schützt vor Betrug!" - "Seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie um Geldüberweisungen gebeten werden." - "Überprüfen Sie den Kontakt, und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach, ob die Nachricht wirklich von ihr kommt." - "Achten Sie auf Sicherheitseinstellungen des verwendeten Nachrichtendienstes und prüfen Sie regelmäßig die Privatsphäre-Einstellungen." - "Schützen Sie Ihr Profilbild, damit es nur Ihre Kontakte sehen können."

