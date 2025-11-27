Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf - Verletzter nach Streitigkeiten

Wuppertal (ots)

Am 16.11.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Rathenaustraße zu einer Auseinandersetzung bei der ein Mann (51) verletzt wurde. Der 51-jährige Mann geriet mit einem bislang Unbekannten, der in einem weißen Transporter saß, zunächst in verbalen Streit. Als der Unbekannte sein Gegenüber schlug und im Begriff war loszufahren, griff der 51-Jährige an die geöffnete Scheibe der Fahrertür und ließ sich circa 20 Meter mitschleifen. Der Mann wurde verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge verließ den Ort bevor die Polizeibeamten ankamen. Er wird ebenso gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden, wie weitere Zeugen und Hinweisgeber.

