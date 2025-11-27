PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf - Verletzter nach Streitigkeiten

Wuppertal (ots)

Am 16.11.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Rathenaustraße zu 
einer Auseinandersetzung bei der ein Mann (51) verletzt wurde.

Der 51-jährige Mann geriet mit einem bislang Unbekannten, der in 
einem weißen Transporter saß, zunächst in verbalen Streit. Als der 
Unbekannte sein Gegenüber schlug und im Begriff war loszufahren, 
griff der 51-Jährige an die geöffnete Scheibe der Fahrertür und ließ 
sich circa 20 Meter mitschleifen. 

Der Mann wurde verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein 
Krankenhaus gebracht. 

Ein Zeuge verließ den Ort bevor die Polizeibeamten ankamen. Er wird 
ebenso gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu 
melden, wie weitere Zeugen und Hinweisgeber.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

