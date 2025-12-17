Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Kein Stehlgut nach Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Rellingen (ots)

Am 15.12.2025 (Montag) ist es zwischen 09.00 Uhr und 19.00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Krupunder Ring gekommen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließen sie den Tatort ohne Stehlgut in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen zum vorliegenden Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die verdächtige Feststellungen zu Fahrzeugen oder Personen in Tatortnähe gemacht haben, können diese unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell