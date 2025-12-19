Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungsfeindliche Symbole an Stromverteilerkasten entdeckt

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch wurde gegen 12.50 Uhr in der Bahnhofstraße eine politisch motivierte Sachbeschädigung festgestellt. Unbekannte hatten an einem Stromverteilerkasten verfassungsfeindliche Symbole mit einem politischen Kontext angebracht. Als ein Zeuge die Schmierereien entdeckte informierte dieser die Einsatzkräfte des Ordnungsamtes, welche sodann die Polizei informierten.

Der Staatsschutz ermittelt nun wegen politisch motivierter Sachbeschädigung und bittet Zeugen, welche Angaben zu dem oder den Tätern machen können, sich bei der Kripo Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0328802

