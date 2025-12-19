Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetalldiebe plündern Schaltkästen

Reinsdorf (ots)

In der Zeit vom 8. Dezember bis zum 18. Dezember drangen derzeit Unbekannte widerrechtlich in ein ehemaliges Schulgebäude in der Hauptstraße ein und machten sich an Stromschaltkästen zu schaffen. Aus diesen und dem Gebäudeinneren wurden Kupferkabel im Wert von etwa zehntausend Euro entwendet. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Beamte der Polizeistation Artern kamen zum Einsatz und sicherten vor Ort Spuren. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0329057

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell