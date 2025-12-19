PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetalldiebe plündern Schaltkästen

Reinsdorf (ots)

In der Zeit vom 8. Dezember bis zum 18. Dezember drangen derzeit Unbekannte widerrechtlich in ein ehemaliges Schulgebäude in der Hauptstraße ein und machten sich an Stromschaltkästen zu schaffen. Aus diesen und dem Gebäudeinneren wurden Kupferkabel im Wert von etwa zehntausend Euro entwendet. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Beamte der Polizeistation Artern kamen zum Einsatz und sicherten vor Ort Spuren. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0329057

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 11:12

    LPI-NDH: Auto und Kraftrad kollidieren an Kreuzung

    Leinefelde (ots) - Zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Mopeds und eines Autos kam es am Donnerstagnachmittag in der Heiligenstädter Straße auf Höhe der Bahnhofstraße. Bei Abbiegen nach links übersah die Fahrerin eines Audi den entgegenkommenden Kleinkraftradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Er und sein Sozius stürzten in der Folge und zogen sich hierbei Verletzungen zu. An der Unfallstelle kamen ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 15:41

    LPI-NDH: Weihnachtsbäume gestohlen

    Sondershausen (ots) - Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Donnerstag im Bereich der Frankenhäuser Straße. Ein Zeuge teilte der Polizei um 12.40 Uhr mit, dass ein derzeit unbekannter Täter mit mehreren Weihnachtsbäumen, für welche dieser nicht bezahlt hatte, entfernte. Der Zeuge gab an, dass der Unbekannte die Bäume auf sein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem dunkelblauen Audi und einem doppelachsigen Anhänger, ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 15:40

    LPI-NDH: Zeugen nach Schmiererei gesucht

    Uder (ots) - Wie am Donnerstag, gegen 10.20 Uhr, bekannt wurde, kam es bei einer Spielplatzhütte im Bereich Bachrasen zu einer Schmiererei. Unbekannte hatten die Symbole mit politischem Kontext an einen Querbalken aufgebracht und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Schriften wurden im Anschluss entfernt. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen politisch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren