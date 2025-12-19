Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto und Kraftrad kollidieren an Kreuzung
Leinefelde (ots)
Zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Mopeds und eines Autos kam es am Donnerstagnachmittag in der Heiligenstädter Straße auf Höhe der Bahnhofstraße. Bei Abbiegen nach links übersah die Fahrerin eines Audi den entgegenkommenden Kleinkraftradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Er und sein Sozius stürzten in der Folge und zogen sich hierbei Verletzungen zu. An der Unfallstelle kamen Rettungskräfte zum Einsatz und leisteten die medizinische Versorgung.
Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.
