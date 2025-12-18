Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Schmiererei gesucht

Uder (ots)

Wie am Donnerstag, gegen 10.20 Uhr, bekannt wurde, kam es bei einer Spielplatzhütte im Bereich Bachrasen zu einer Schmiererei. Unbekannte hatten die Symbole mit politischem Kontext an einen Querbalken aufgebracht und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Schriften wurden im Anschluss entfernt.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen politisch motivierter Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0328327

