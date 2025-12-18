Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verletzte Person beim Ausparken
Bad Langensalza (ots)
Am Donnerstag kam es gegen 10.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Puschkinstraße. Ein 78-jähriger Autofahrer parkte mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz aus. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen übersah der Verkehrsteilnehmer hierbei vermutlich eine 85-jährige Passantin. Es kam zur Kollision, wobei die 85-Jährige leicht verletzt wurde. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza ermitteln zur genauen Unfallursache.
