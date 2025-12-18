PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte Person beim Ausparken

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 10.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Puschkinstraße. Ein 78-jähriger Autofahrer parkte mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz aus. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen übersah der Verkehrsteilnehmer hierbei vermutlich eine 85-jährige Passantin. Es kam zur Kollision, wobei die 85-Jährige leicht verletzt wurde. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

