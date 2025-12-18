Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Not macht zerstörerisch

Mühlhausen (ots)

Aus der Not heraus wusste sich ein 74-jähriger Bewohner eines in der Wahlstraße nicht mehr anders zu helfen, als sich seiner Gehhilfen zu bemächtigen, um sich Zutritt zu seiner Wohnung zu verschaffen. Der Mann, welcher aufgrund einer körperlichen Einschränkung auf die Krücken angewiesen ist, hatte zuvor in der Wohnung den Haustürschlüssel vergessen. Mit Hilfe der robusten Gehgestells entglaste er mehrere Fenster seiner Wohnung.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Die Hausverwaltung wurde informiert.

