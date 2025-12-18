Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte manipulieren Regeltechnik an Talsperre

Birkungen (ots)

Derzeit Unbekannte drangen gewaltsam in die Technikräume einer Talsperre bei Birkungen ein. Bei der Tatausübung, welche sich zwischen Mittwochmorgen und Donnerstag 08.30 Uhr ereignete, manipulierten die Täter an einer Regelungsanlage, welche den Durchlauf des Wassers aus der Talsperre in einen Fluss reguliert. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten u.a. Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und der Störung öffentlicher Betriebe ein.

Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0328241

