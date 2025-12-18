Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher Scheitern an Tür - Apotheke im Visier von Kriminellen

Großengottern (ots)

In der Markstraße scheiterten zwei Unbekannte beim gewaltsamen Eindringen in eine Apotheke. Als die etwa 170cm großen Täter, die augenscheinlich jungen Alters waren, an der Holztür hebelten, traf gerade ein Kurierfahrer an der Apotheke ein. Hierdurch wurden die Täter aufgeschreckt und ergriffen am Freitagmorgen gegen 01.45 Uhr die Flucht. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen wegen des Verdachte3s des besonders schweren Falles des Diebstahls ein. Hinweise zu den beiden Tätern, von denen einer eine blau-weiße Jacke trug, nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/831 entgegen.

Aktenzeichen: 0327929

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell