Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche betreiben illegale Feuerstelle

Bad Frankenhausen (ots)

Jugendliche wurden durch einen Passanten am Mittwoch, gegen 17.50 Uhr, dabei beobachtet, wie sie ein Lagerfeuer nördlich der Goethestraße betrieben. Die Gruppe hatte Feuerwerkskörper in das Feuer geworfen, welche zudem weitere Brandstellen in der Umgebung verursachten. Der Spaziergänger sprach diese darauf an und verständigte die Polizei. Als die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser vor Ort eintrafen verständigten diese die zugehörigen Erziehungsbeauftragten. Die Jugendlichen, alle im Alter zwischen 13 und 14 Jahren, haben sich nun bei der Feuerwehr zu melden um über die möglichen Folgen ihres Handelns aufgeklärt zu werden.

