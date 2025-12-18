PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche betreiben illegale Feuerstelle

Bad Frankenhausen (ots)

Jugendliche wurden durch einen Passanten am Mittwoch, gegen 17.50 Uhr, dabei beobachtet, wie sie ein Lagerfeuer nördlich der Goethestraße betrieben. Die Gruppe hatte Feuerwerkskörper in das Feuer geworfen, welche zudem weitere Brandstellen in der Umgebung verursachten. Der Spaziergänger sprach diese darauf an und verständigte die Polizei. Als die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser vor Ort eintrafen verständigten diese die zugehörigen Erziehungsbeauftragten. Die Jugendlichen, alle im Alter zwischen 13 und 14 Jahren, haben sich nun bei der Feuerwehr zu melden um über die möglichen Folgen ihres Handelns aufgeklärt zu werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 09:54

    LPI-NDH: Männliche Person randaliert im Zug

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 18 Uhr in einem Zug, welcher von Göttingen aus nach Erfurt fuhr, zu einer Sachbeschädigung. Ein 51-jähriger Passagier randalierte während der Zugfahrt und verursachte hierdurch einen Sachschaden im dreistelligen Bereich. Mehrere Fahrgäste zeigten sich durch den Mann verängstigt, woraufhin das Zugpersonal die Polizei noch während der Fahrt informierte. Beamte ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:52

    LPI-NDH: Böschungsbrand durch Pyrotechnik- Polizei vor Ort

    Dingelstädt (ots) - Gegen 13.30 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Mittwoch zu einem Brand auf einer Böschung in den Triftweg gerufen. Ersten Ermittlungen zu Folge wird davon ausgegangen, dass Unbekannte das Feuer durch das Abbrennen von pyrotechnischen Erzeugnissen verursachten. Die betroffene Fläche auf der Böschung wurde durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 16:32

    LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall - mehrere Personen verletzt

    Hachelbich (ots) - Auf der Landstraße 1034 ereignete sich zwischen Hachelbich und Bendeleben am Mittwoch, gegen 13.20 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall unter der Beteiligung von drei Fahrzeugen. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 26-Jähriger mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Auto frontal zusammen. Ein hinter dem Verursacherfahrzeug fahrender Pkw kollidierte in Folge des Unfalls mit den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren