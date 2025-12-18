Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Männliche Person randaliert im Zug

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 18 Uhr in einem Zug, welcher von Göttingen aus nach Erfurt fuhr, zu einer Sachbeschädigung. Ein 51-jähriger Passagier randalierte während der Zugfahrt und verursachte hierdurch einen Sachschaden im dreistelligen Bereich. Mehrere Fahrgäste zeigten sich durch den Mann verängstigt, woraufhin das Zugpersonal die Polizei noch während der Fahrt informierte. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld nahmen sich im Rahmen der Amtshilfe für die Bundespolizei dem Sachverhalt an, leiteten die entsprechenden Ermittlungen ein und beruhigten die Lang vor Ort.

