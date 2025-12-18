Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Böschungsbrand durch Pyrotechnik- Polizei vor Ort
Dingelstädt (ots)
Gegen 13.30 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Mittwoch zu einem Brand auf einer Böschung in den Triftweg gerufen. Ersten Ermittlungen zu Folge wird davon ausgegangen, dass Unbekannte das Feuer durch das Abbrennen von pyrotechnischen Erzeugnissen verursachten. Die betroffene Fläche auf der Böschung wurde durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
